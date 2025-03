Eestis visatakse aastas ära miljoneid kilosid riideid – uus koostöö aitab tekstiilijäätmeid vähendada

Uiboupin jagab ka oma isiklikku kogemust Mulierese pesuäädikaga: «Olen kasutanud seda vanaema kapist leitud vatiinitekkidel, millel oli kopitanud lõhn – ja see lihtsalt kadus! Lisaks muutusid tekid uskumatult pehmeks.»

Kuidas parandada pesemisharjumusi ja vähendada riiete raiskamist

Tihti visatakse riided ära ka lihtsalt sellepärast, et need on plekilised. Tegelikult on paljusid plekke võimalik eemaldada õigete vahenditega.

«Inimesed ei oska enam pesu pesta,» nendib Rüütli. «Kui riidele ilmub plekk, siis kas visatakse see kohe ära või viiakse emale, sest ema ikka oskab midagi teha. Tegelikult on see lihtne – pane natuke looduslikku pesuvahendit plekile ja pese riie masinas ära. Plekk ei pea olema surmaotsus!»

Samuti on oluline teada, millist äädikat kasutada. Paljud poest leitavad äädikad on tegelikult äädikhape, mis on saadud naftasaadustest, mitte looduslik kääritusprodukt nagu õunaäädikas. Õige äädikas aitab pehmendada kangast ja kirgastada värve, aidates nii pikendada rõivaste eluiga.

Kardinariidest valmistatud kogumiskotid. Foto: Erakogu

Tekstiilitakso – mis see on ja kuidas see toimib

Tekstiilitakso on Eestis ainulaadne ukselt uksele teenus, mille kaudu inimesed saavad oma vanad riided uuele ringile saata. Uiboupin selgitab: «Inimesed täidavad veebis ankeedi ja mina tulen oma kaubikuga riideid koguma. See on oluline, sest nii saan ma kätte kuivad ja puhtad tekstiilid, mis sobivad taaskasutuseks või ümbertöötlemiseks.»