Otsepilt täna stardib teisipäeval edasi lükatud rakett kosmosejaama

Päev varem viisid SpaceX-i töörühmad läbi Falcon 9 raketi tugisüsteemi hüdraulikakontrolli ning kõrvaldasid süsteemist kahtlase õhutasku. See probleem lahendati edukalt ning NASA Kennedy Kosmosekeskuse meeskond kinnitas, et masinavärk on täielikult töökorras.