Eesti teadlased avastasid rahvameditsiinist tuntud abimehe, mis võib aidata puukborrelioosi vastu

Puugid on muutunud üha suuremaks peavaluks, sest need levitavad haigusi, millest tuntuimad on puukentsefaliit ja puukborrelioos. Kui puukentsefaliidi vastu on vaktsiin, siis borrelioos võib oma salakavalate sümptomitega inimestele aastaid peavalu valmistada. Nüüd aga on TalTechi teadlased teinud põneva avastuse, mis võib pakkuda abi just kroonilise puukborrelioosi vastu võitlemisel.