Selline näeks välja Antarktika, kui kogu jää oleks sulanud

Antarktika on teadlastele alati olnud keeruline uurimisobjekt, kuna peaaegu kogu selle maismaa ja suur osa seda ümbritsevast merest on kaetud paksu jääga, mis hoiab endas 70% kogu maailma mageveest. Nüüd, enam kui 60 aasta jooksul kogutud andmete ja tipptasemel tehnoloogia abil, on BAS koostöös rahvusvaheliste teadlastega loonud kõige täpsema pildi sellest, milline Antarktika tegelikult välja näeb.