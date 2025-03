Haridusministrid: eestikeelne AI peab olema kõigi ühine missioon

Emakeelepäeval ja eesti kirjakeele 500. sünnipäeval soovivad endised ja tänased haridusministrid pöörata tähelepanu eesti keele arengu tulevikule ja olulistele otsustele, mis meil tuleb ühiselt vastu võtta.

«Eesti keelt saame hoida ainult meie ise, kuid pelgalt keele säilitamisest tema ajaloolistes ja tänastes kasutusvormides ei piisa – et keel elaks, on vaja arendada ka uusi kasutusvorme. Keele elujõulisuse kindlustamisel on tähtsal kohal areng ja uue enda omaks tegemine. Just selle poole peame praeguses tehisaru ja keelemudelite maailmas püüdlema,» leiavad haridusministri ametit pidanud inimesed.

«Eestikeelse tehisaru ja keelemudelite arendamiseks on vaja ühiskondlikku kokkulepet. Ka tehisaru ajastul tuleb eesti keele arendamiseks hoida fookust peaeesmärgil, milleks on eesti keele kandmine edasi järgmistele põlvedele. See aga tähendab keele kasutamist tehnoloogiarikkas globaalses maailmas, teaduses ja arendusprotsessides. Vaidlused arenguprotsessi vahendite ja üksikasjade üle on realistlikult lahendatavad vaid seda eesmärki silmas pidades,» seisab pöördumises.

Peame oluliseks, et globaalselt kasutusel olevad suured keelemudelid kasutaksid kvaliteetset eesti keelt ja et nende treenimiseks kasutataks võimalikult palju kvaliteetseid eestikeelseid keeleandmestikke, austades autorite õigust oma loomingule,» märgivad haridusministrid.

«Tehisaru kiire areng loob head eeldused nutikate õppimisprogrammide arendamiseks, mis võimaldavad meil tõhusamalt õppida. Äsja käivitatud TI-Hüppe programm aitab lõimida tehnoloogia kõigi haridustasemete õppesse, ühtselt ja eestikeelselt. Tehisaru teadlik kasutamine aitab kiirendada eesti keele omandamist ka neil lastel ja vanematel, kes kodus kõnelevad mõnda teist keelt. Et eesti keel elaks ja püsiks, peab see tehnoloogia arenguga kaasas käima. Seetõttu peaks eestikeelse tehisaru arendamine olema meie kõigi ühine missioon, millesse saab soovi korral panustada iga eesti keele kõneleja. Võidavad kõik – eesti keel, eesti rahvas, Eesti riik,» seisab pöördumises, millele on alla kirjutanud Rein Loik, Paul-Eerik Rummo, Jaak Aaviksoo, Mait Klaassen, Tõnis Lukas, Mailis Reps, Toivo Maimets, Jevgeni Ossinovski, Jürgen Ligi, Maris Lauri, Jaak Aab, Liina Kersna ja Kristina Kallas.