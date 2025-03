Kuidas vesi muutub just sel moel iseenslikult elektrijaamaks

Austraalia teadlaste uuringust selgus, et veepiisad võivad tekitada palju tugevamaid elektrilaenguid, kui seni arvati, eriti kui need kleepuvad ja libisevad üle kareda pinna.

Kui vihmapiisk veereb üle aknaklaasi, ei aimagi me, et see tilluke hetk võib peita endas seniavastamata elektrilist saladust. Teadlased on nüüd lähemalt uurinud, kuidas vesi ja pind omavahel «sädemeid loobivad». Iga piisk võib tähendada rohkemat kui pelgalt niiskust. Mõnikord peitub enneolematu vägi just kõige pisemas piisakeses.