Nendel mereloomadel on väga tume saladus – armastus võib lõppeda koguni surmaga?

Hapalochlaena fasciata - see kaheksajalalg on maailma üks mürgisemaid mereloomi.

Kui mängus on armastus, võib mõnikord ka kõige mürgisem suhe kesta… vähemalt 75 minutit. Nende loomade paaritumine on eluohtlikult tormine – üks osapool peab teise koguni halvama, et mitte ise ohvriks langeda. Aga kes keda tegelikult kontrollib?