Kummaline avastus: ookeanis leiti ligi kilomeetri sügavuselt kivisillutisega tee

Salapärase avastuse tegi uurimislaev Nautilus, kui see kaardistas Liliʻuokalani seljakut Papahānaumokuākea merekaitsealal (PMNM). Tegemist on ühe maailma suurima merekaitsealaga, mille pindala ületab kõigi USA rahvusparkide kogupindala. Hoolimata oma tohutust suurusest on teadlased seni uurinud vaid umbes kolm protsenti selle merepõhjast.