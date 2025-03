Ukrainlased hakkasid õhupalliga Putini droone püüdma – tegelikult on see natuke keerukam

Ukrainas on kasutusele tulnud uus relvasüsteem, kus mehitamata kamikaze-droonid saadetakse sihtmärke tabama aerostaadilt ehk kinnitatud õhupallilt. Sotsiaalmeedias levivad pildid näitavad, et see uus süsteem on loodud spetsiaalselt pika tegevusulatusega ründedroonide tabamiseks. See on värskeim näide kasvavast vajadusest kasutada moodsas sõjapidamises õhupalle.