VAATA KUUPUURIJA VIDEOT just nii näeb välja Kuu puurimine

Gizmodo vahendusel jagatud lühike, 30-sekundiline videoklipp näitab Blue Ghosti esimesi puurimistöid Kuu pinnal. Eriti hästi on videos näha NASA seadet Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER). See instrument kaevub Kuu pinnasesse, paisates laiali tolmu ja väikseid pinnaseosakesi.

LISTER on pneumaatiline ehk gaasiga töötav puur, mis on arendatud Texase tehnikaülikooli ja ettevõtte Honeybee Robotics koostöös. Selle eesmärk on mõõta Kuu sisemuse temperatuuri ja soojusvoogu. Seade alustas Kuu pinna uurimist kohe pärast Blue Ghosti maandumist. Avaldatud video on filmitud 3. märtsil ja see on esimene visuaalne tõestus LISTERi tööst Kuu peal.