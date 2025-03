«Rakett Juunior»: telesaade, mis sütitas noortes teadushuvi ja väärtustab koostööd

11.03.2025, Rakett juuniori tegijad Indrek Simm ja Moona-Liisa Mänd leiavad, et saates ja ka reaalainetes peitub edu võti mängulisuses ja praktilises tegevuses. Foto: Tairo Lutter

Mõtteainet õpetajaile

Selgeid soovitusi, kuidas muuta koolis õppimine koostööpõhisemaks ja loomingulisemaks, on saatetegijate sõnul veel raske anda. Simm leidis aga, et õppimine peaks olema rohkem seotud lugude ja näidetega ning algama juba varasest east. «Mulle tundub, et õppeaineid antakse natuke liiga kuivalt ja enamikul õpilastest puudub arusaam, et see kõik, mida nad õpivad, on praktilise väärtusega.»

Mänd nõustus, et võti peitub mängulisuses ja praktilises tegevuses. «Ise asjade läbitegemine, katsetamine ja mõtlemine, miks asjad nii on – see on võti,» ütles Mänd. Teooria kuulamine võib olla tüütu, kui ei nähta seoseid päriseluga ega mõisteta õpitava vajalikkust. Simm täiendas, et praktika võiks eelneda teooriale, et õpilased oleksid motiveeritud teooriat omandama.

Saates tuli ette ka ülesandeid, mis tundusid lastel esialgu üle jõu käivat, kuid just siin eraldusidki terad sõkaldest ja võistkonnad said esile tuua oma tõelise palge. «Näiteks ühes ülesandes tuli lastel kokku panna inimese luustik. Hämmastav oli näha, kuidas lapsed lähenesid ülesandele loovalt: nad katsusid oma käsi, et aimata luude pikkust ja asukohta, ning leidsid nii õiged lahendused,» kirjeldas Mänd.