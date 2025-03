Kosmoselaevade võimalikult puhtana ja steriilsena hoidmine astronaute haiguste eest kaitsmiseks võib osutuda ekslikuks. Rahvusvahelist kosmosejaama (ISS) uurinud teadlased väidavad, et meie immuunsüsteemid võivad tervena püsimiseks vajada teatud tüüpi molekulide ja mikroobide stimuleerimist.

«Üldiselt püütakse kosmoselaevades mikroobe hoida võimalikult vähesel hulgal, kuid küsimus on, kas see on parim lahendus pikaajaliseks kosmosereisiks,» ütleb Pieter Dorrestein California San Diego ülikoolist.