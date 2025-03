Inimese ja koera suhtluse mõistmislünk

Kooselu koeraga tähendab pidevat suhtlust. Kuna inimestel ja koertel puudub ühine keel, sõltub üksteise mõistmine kehakeele ja emotsionaalsete vihjete tõlgendamisest. See protsess võib tunduda intuitiivne – näiteks kui koerale ulatatakse maius ja ta vaatab silma justkui öeldes, et see teeb teda rõõmsaks. Saba liputades haarab ta maiuse ja jookseb rahulolevalt minema, tekitades omanikus tugeva sideme tunde.