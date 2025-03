Vaalad on kui hiiglaslikud väetiseveokid - loe, kuidas nad seda teevad

Vaalad pole lihtsalt suured, vaid ka võtmetähtsusega terve ookeanisüsteemi säilitamisel. Teadlased on juba aastaid teadnud, et sügavustes toituvad ja pinnal roojavad vaalad toovad ookeani ülemistesse kihtidesse olulisi toitaineid, mis soodustavad planktoni kasvu. Nüüd on selgunud, et vaalad täidavad veelgi olulisemat rolli – nad transpordivad tohutul hulgal toitaineid ka piki ookeane ja seda tuhandete kilomeetrite kaugusele. Ja suuresti toimub see nende hiiglaslikele põitele, mis mahutavad kuni 300 liitrit uriini.