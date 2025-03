Kui tehisaru astub klassi ette: Soome teadlased muutsid seda, kuidas füüsikat AI ajastul õpetada

Tehnilised väljakutsed tekivad siis, kui TI viiakse arvutipõhistest õpikeskkondadest päris klassiruumi, kus enamik õppetegevusest toimub inimestevahelise suhtlusega.

Tehisintellekt on juba pikka aega olnud edukas individuaalsete kognitiivsete oskuste, nagu näiteks lugemise ja matemaatika arendamisel. Kuid MAI on unikaalne, sest see toetab just koostööpõhist õppimist ja sekkub ainult siis, kui rühm jääb hätta.

Lisaks esineb muidugi ka eetilisi väljakutseid: milliseid andmeid koguda, kuidas neid töödelda ning kuidas tagada, et TI toetaks õpilaste iseseisvat mõtlemist ega asendaks seda. Samuti on oluline, et nii õpetajad kui õpilased mõistaksid tehisaru tööpõhimõtteid, piiranguid ja võimalusi.

Selliste probleemide lahendamine nõuab eri valdkondade ekspertide koostööd. Ilma teadlaste, õpetajate ja koolide osaluseta ei ole võimalik leida tõeliselt toimivaid lahendusi.

Kuidas tehisaru muudab õpetaja rolli klassiruumis? Kas see jääbki lihtsalt õpetaja assistendiks või on oodata suuremaid muutusi?

MAI täiendab õpetaja tööd, aidates neil rohkem keskenduda pedagoogilisele poolele. Kui katsetasime MAId päris klassiruumis, leidsid õpetajad, et see aitab tõesti õpilasi õigel teel hoida ka siis, kui õpetajal endal ei ole võimalik igaüht korraga jälgida.

Oulu ülikooli kampus. Foto: Oulu ülikool

Kui kiiresti õpilased kohanevad tehisaru abil õppimisega? Kas on mingeid tegureid, mis mõjutavad seda, kui hästi see õnnestub?

Õpilased kohanevad üllatavalt kiiresti. Uurisime nende arengut viie nädala jooksul, et näha pikaajalist mõju.