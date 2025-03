Tartus tehti valmis robot, mis koob ämbliku kombel sillakesi ja tööriistu

Kuumutatud polümeerlahus muutub jahtudes kiuks, mida on võimalik kasutada erineva kujuga asjade ehitamisel ja sildade ehitamisel, näitasid teadlased.

Robot kasutab spetsiaalset printimissüsteemi, mis surub düüsist välja kuumutatud polümeerilahust, moodustades kiudstruktuure. Need kiud muutuvad jahtudes väga tugevaks ja painduvaks, imiteerides ämblikuvõrku.

Robot väljastas ka kiudmaterjalist «jäseme», et kätte saada õrn lilleke ilma seda katki tegemata, vahendab Mirage .

See teadusuuring tähistab olulist sammu bioloogilise inspiratsiooni ja robootika lähenemises, kus masinad ei ole staatilised tööriistad, vaid pidevalt muutuvad üksused, mis suudavad end ka füüsiliselt uuesti leiutada, võtab kokku Explorist .

Robot-ämblikud tulevad Tartust

Tänapäeva tehisintellekt suudab oma tarkust kohandada vastavalt olukorrale, kuid robotite füüsilised kehad jäävad sageli samasuguseks ja ei muutu kuidagi. Need on kas optimeeritud kindlateks tööülesanneteks või loodud universaalse lahendusena, mis harva silmapaistvalt toimib.

Aga mis siis, kui masinad saaksid kujundada oma keha vastavalt vajadusele ja olukorrale, just seal ja siis, kus see on vajalik?