Tudengite projektist sai alguse 300 000 naise andmeid hõlmav teadustöö

Teadlased heitsid uuringu käigus pilgu umbes 300 000 naise andmetele. Uuringut koordineerinud autori, Tartu Ülikooli genoomika ja reproduktiivgeneetika kaasprofessori Triin Laisa sõnul on see üks esimestest, mis vaatab väga erinevaid naiste tervisega seotud diagnoose süstemaatiliselt ja kasutab erinevaid geneetilise epidemioloogia meetodeid, et illustreerida, kuidas geneetikauuringud on abiks haiguste bioloogilise tausta mõistmisel. Geneetiline epidemioloogia on teadusharu, mis uurib erinevate haiguste geneetilisi riskitegureid.

«Naiste tervis on üsna pikalt olnud ala-uuritud valdkond ja meil on väga hea meel, et see nüüd sellises mahus Nature Medicine ajakirjas kajastust saab,» ütles Triin Laisk lisades, et tegemist on hea näitega, kuidas tudengite projektina alanud uurimistööst võib saada valdkonnas väga oluline teadustöö, mis on nüüd avaldatud ühes maailma parimas ajakirjas.

Lisaks varem kirjeldamata geneetiliste seoste tuvastamisele iseloomustati ka jagatud geneetikat. Sel moel kaardistati geneetilisi riskitegureid, mis on erinevatel tunnustel ühised, andes infot naiste tervise seisukohalt kesksete protsesside, nagu suguteede areng, munarakkude küpsemine ja hormoonregulatsioon, kohta. Unikaalsed geneetilised seosed aga peegeldavad haigusspetsiifilisi bioloogilisi mehhanisme.