Kõrbemajade alt leiti Iraanis maa-alune linn – kas inimkonna tulevik?

Avastuseni jõuti viie ajaloolise maja all, kus aedade alustes kivikambrites saladused ilmsiks tulid. Abarkuhi kuberner Hossein Hatami selgitas, et iidsetel aegadel kasutati kiviplokkide vahelisi alasid aedadena, mille alla rajati käigud. Need maa-alused tunnelid tagasid elanikele turvalisuse, hõlpsa liikumise ja eluks hädavajaliku veevarustuse. Hatami rõhutas, et kivikambreid leiti mitmetest ajaloolistest hoonetest, mis viitab nende laialdasele ja olulisele rollile linna minevikus.