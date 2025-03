NEW SCIENTIST Kogu tõde kofeiinist

Kohvisõbrad võivad olla õigel teel, sest mitmed uuringud näitavad, et õigesti tarbituna võib kofeiin parandada mitmeid aspekte, sealhulgas kognitiivseid võimeid ja erksust. Pealegi võib igapäevane kohvitass tuua kaasa terve rea tervisega seotud eeliseid. Samas ei hinnata kõiki kofeiiniallikaid võrdselt. Viimastel kuudel on kofeiini terviseriskid, eriti energiajoogis sisalduvana, taas tähelepanu keskpunktis. Juunis teatas Ühendkuningriigi Tööpartei, mis nüüd moodustab riigi valitsuse, et plaanib keelata alla 16-aastastele lastele energiajoogi müügi selle «ohtlikult kõrge» kofeiinisisalduse tõttu. See otsus järgnes põhjalikule raportile nimega «Energiajoogid: Tume pool», mis dokumenteerib juhtumeid, kus inimesed on pärast nende jookide tarbimist sattunud raskete terviseprobleemide küüsi.