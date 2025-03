Ometi oli see programm aastakümneid kadunud, kuna selle looja – Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlane Joseph Weizenbaum – ei avaldanud kunagi oma 420 rida lähtekoodi, mille ta kirjutas maailma esimese vestlusroboti loomiseks.

Tollal ei olnud koodi avaldamine tavapärane, märgib Jeffrey Shrager Stanfordi Ülikoolist. Võimalik, et Weizenbaum isegi ei pidanud seda eriti huvipakkuvaks.

Ajad on aga muutunud: Shrager ja tema kolleegid on Weizenbaumi saavutusest nii vaimustuses, et asutasid ELIZA «arheoloogiaprojekti» ja asusid kadunud koodi otsima.