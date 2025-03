Palju lootusi andnud Kuu masin kukkus ilmselt külili – jälle

Athena on peaaegu identne eelmisel aastal Kuule saadetud maanduri Odysseusega. Odysseus oli küll esimene kommertslik Kuu-maandur, mis jõudis edukalt sihtpunkti, kuid vahetult pärast maandumist kukkus see ümber. Kahjuks näib, et sama saatus võis tabada ka Athenat.