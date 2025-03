AK Digitaalne patriarhaat: miks tehisintellekt armastab naisi rohkem kui mehi?

Kui naiselikkus aitab robotitel tunduda inimlikumana, siis kas see on innovatsioon või hoopis varjatud objektistamine?

«Ilus naeratus avab uksi, aga kas ka puuri?» küsiks skeptik. Kuigi naistele omistatakse rohkem inimlikke omadusi, ei tähenda see alati võrdsust – pigem võib see viidata ootusele, et nad on alati kättesaadavad ja teenindavad. Lahendus võiks peituda sooneutraalses tehisintellektis, kuid kas tehnoloogia areng suudab murda sajanditevanuseid harjumusi?