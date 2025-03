Kas meie mõtted on ikka tõelised – ja kas masinad suudavad mõelda?

Võib kahelda peaaegu kõiges, kuid on üks asi, milles saab kindel olla – praegu toimub mõtlemine. See idee iseloomustas 17. sajandi filosoofi René Descartesi arvates mõtlemist. Tema arvates on meie mõtete olemasolu ainus asi, milles saame kahtlematult kindlad olla. Kuid mis täpselt on mõtted? See on küsimus, mis on kaua vaevanud filosoofe ning mis on muutunud veelgi aktuaalsemaks tehisintellekti arengu tõttu. Teadlased püüavad nüüd välja selgitada, kas masinad suudavad päriselt mõelda.