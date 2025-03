Kuigi kliimakriis on üldiselt aktsepteeritud kui globaalprobleem, oleme selle lahendamisel saamatud. Tõsiseid takistusi on terve rida: nii õiguslikud barjäärid, korporatiivsed huvid, kiiresti muutuvad poliitilised prioriteedid, valeinformatsiooni levik kui ka rohepesu.

«Loodus on praegu meie liitlane, aga see ei pruugi juba käegakatsutavas tulevikus enam nõnda olla,» ütles EASACi keskkonnapaneeli liige, akadeemik Tarmo Soomere. «Kõik ülal viidatud üheksa protsessi, mis ohustavad meie heaolu ja tsivilisatsiooni jätkumist, on lävelised. Nimelt loodus ja ökosüsteemid suudavad end ka tugevas surves pikalt nii käimas hoida, et pealiskaudsel vaatlusel justkui midagi valesti ei ole. Kui aga vastupanuvõime piir kätte jõuab, laguneb ökosüsteem laiali – nii nagu pais, millest vesi läbi murrab. Siis oleme lõhkise küna ees. Parem on õigel ajal kurssi muuta.»