Teadlased: ajju võib olla kolinud koguni lusikatäis mikroplasti

Tänapäevane elukeskkond on täis mikroplaste, mis satuvad meie kehasse toidu, joogi ja õhu kaudu. Kuid uus New Mexico ülikooli teadlaste juhitud uuring näitab, kui palju neid osakesi võib tegelikult ajus leiduda ja kui palju on nende kontsentratsioon kõrgem dementsusega patsientidel. Selgus jahmatav tõsiasi – mikroplasti kogused on inimese organites viimase kaheksa aastaga enam kui kümnekordistunud.