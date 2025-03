otsepilt Kuule maandub kuuejalgne hiiglane Athena

Intuitive Machines'i poolt arendatud «Athena» on ettevõtte teine kuumaandur, mis peaks Kuu pinnale jõudma täna ehk 6. märtsil. Lend toimub umbes aasta pärast esimest katset, mis lõppes ebaõnnestumisega, kui maandur ümber kukkus.

Athena on Kuul, kuid selle seisukord ei ole hetkel veel teada, ütles neljapäeval ettevõtte kõneisik.

«Athena on Kuu pinnal,» ütles Houstonis baseeruva Intuitive Machines'i kõneisik Josh Marshall umbes 20 minutit pärast maanduri kuundumist Kuu lõunapoolusel. «Me püüame masina asendit kindlaks teha.»

Pärast maandumist tasase tipuga mäele Mons Moutonile, mis asub umbes 160 kilomeetri kaugusel Kuu lõunapoolusest, on päikeseenergial töötaval Athenal 10 päeva aega mitmete katsete tegemiseks, enne kui päike poolusel loojub ja seade püsivalt välja lülitub.

Maandur on täis teaduslikke instrumente, mille hulgas on neljarattaline kulgur, Jaapani väike kaherattaline kulgur nimega YAOKI ja Micro Nova Hopper, hüüdnimega «Grace», mis kasutab tõukureid õhkutõusmiseks ja maandumiseks ning suudab liikuda Athenast kuni kahe kilomeetri kaugusele.

«Athena» missioon on erakordselt oluline, kuna see viib teaduse Kuu pinnale uuele tasemele. Mons Mouton pakub teadlastele ainulaadset võimalust uurida piirkonda, mis on püsivalt varjus ja kus võib leiduda jääd.

Eriti põnev on «Grace» hüppaja, mis võimaldab teadlastel uurida kraatreid, kuhu kulgurid ei pääse. Hüppaja kasutab tõukureid, millega suudab see teha lühikesi lende ja liikuda erinevate uurimiskohtade vahel. See võimaldab koguda andmeid ja pilte kohtadest, mis on seni olnud kättesaamatud.

Samuti oluline osa missioonist on Jaapani kaherattaline kulgur YAOKI, mis on väike kulgur ja on mõeldud uurima Kuu pinda lähedalt ja koguma andmeid pinnase koostise kohta.

Maandur on täis teaduslikke instrumente. Foto: INTUITIVE MACHINES

Neljarattaline kulgur, mida Athena endaga kaasas kannab, on mõeldud laiemate alade uurimiseks ja detailsete piltide tegemiseks. See kulgur võimaldab teadlastel kaardistada Mons Moutoni piirkonda ja koguda andmeid Kuu geoloogia kohta.

«Athena» missioon on oluline samm inimkonna püüdlustes uurida Kuu ajalugu ja ressursse. Kui kõik läheb plaanipäraselt, annab see missioon teadlastele väärtuslikke andmeid, mis aitavad kaasa tulevastele Kuu missioonidele ja inimkonna kosmoseavastustele.