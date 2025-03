Teadlased asusid looma iidset mammutit, aga välja tuli hoopis see

Paljudele on tuttav USA idufirma Colossal Biosciences , mis on viimastel aastatel pälvinud tähelepanu oma ambitsioonikate geneetiliste projektidega. 2021. aastal teatas ettevõte oma plaanist väljasurnud liikide taaselustamiseks, keskendudes villasele mammutile, kes kadus Maalt ligikaudu 4000 aastat tagasi. Peaaegu täpselt aasta tagasi andis meeskond teada edusammudest mammuti geenide kaardistamisel, tuginedes selle lähima elava sugulase – Aasia elevandi (Elephas maximus) – geneetikale. Lisaks mammutile on teadlased huvitatud ka tasmaania tiigri (thylacine) ja dodo taaselustamisest.

Selge on see, et väike karvane hiir on veel kaugel massiivsest, külmakindlast imetajast, kes enne oma väljasuremist rändas põhjamaistel aladel. Kuid need geneetiliselt muundatud närilised on midagi enamat kui lihtsalt paksu ja koheva karvaga hiired.