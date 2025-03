USAs õpiti maitseid virtuaalsest tegelikuks muutma

Maitse on äärmiselt isiklik ja keerukas meel, mis varieerub inimeseti ja isegi söögikorra jooksul. Mis alguses tundub ahvatlev, võib hiljem muutuda igavaks. Seepärast on toidu ja keele vahelise keemilise protsessi digitaalne jäljendamine keerukas väljakutse. Kuid just seda e-Taste üritabki saavutada.