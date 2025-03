Hiina kulgur Zhurong on avastanud Marsilt maetud rannasetete kihid, mis pakuvad tugevat tõendust iidse ookeani olemasolule. Need avastused lisavad kaalu teooriale, et umbes 4 miljardit aastat tagasi oli punane planeet soojem, paksema atmosfääriga ja suutis hoida vedelat vett.