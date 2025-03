Selle noormehe aju klaasistus – teadlastel on selle kohta seletus

Peaaegu 2000 aastat tagasi puhkas noormees oma voodis, kui Vesuuvist vallandunud tulikuum tuhapilv sööstis üle Herculaneumi, muutis ta ajurakud klaasiks ja mattis linna tuhakihti. Itaalias tegutsevad teadlased pakuvad nüüd välja, et see on ainus teadaolev juhtum, kus inimkude on looduslikult klaasistunud.