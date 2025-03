Hiina Atlantis: veealune linn, mis ajas seisma jäi

Hiina on täis imepäraseid paiku, kuid vähesed teavad, et Qiandao järve põhjas peitub linn, mis näib olevat ajas peatunud. See on Shi Cheng, tuntud ka kui Lõvilinn, mis uputati teadlikult 1959. aastal, kuid mille hämmastav arhitektuur on säilinud vaatamata vees veedetud kümnetele aastatele.