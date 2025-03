Video Näe, auto lendab – ja lendabki, elektri jõul

Kuigi mitmed varasemad lendava auto projektid on samuti õhus lennanud, on enamik neist vajanud stardiabi lennurajalt, nagu näiteks Samson Switchblade ja Klein Vision. Ka Hiina ettevõte XPeng on katsetanud lendavat autot, ent nende video jättis õhku küsimuse, kas masin ikka liikus iseseisvalt või oli abiks salajane tõukamine.