Northwesterni ülikooli uurijad leidsid, et teelehed suudavad siduda teatud kahjulikke metalle, nagu plii ja kaadmium, takistades nende sattumist meie organismi. Kuigi teelehed ei asenda veefiltreid, näitab see avastus, et tee joomine kaitseb meid passiivselt terviseriskide eest, kirjutab Gizmodo.