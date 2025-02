Šveitsi õpetlased lõid laserseadme, mis suudaks Marsilt leida kunagise elu jälgi

Viimase poole sajandi jooksul on Marssi uurinud mitmed robotmissioonid, kuid tõenäosus leida seal praegu elavaid organisme muutub järjest väiksemaks. Kui Marsil siiski mingit elu esineb või esines, on see tõenäoliselt väga lihtne bakterilaadne organism, mis võib-olla elutseb sügaval pinna all.