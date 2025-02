Läänemere põhjas lebav laskemoon annab endast ärevakstegeval moel märku

Uus uuring tuvastas Läänemere veeproovidest lõhkematerjalidest pärinevaid mürgiseid kemikaale, mis lekivad Teise maailmasõja aegsest lõhkemata lahingumoonast. Saksa teadlaste uuring kinnitab, et Teise maailmasõja järgselt merre visatud laskemoona korrosioon ohustab Läänemere ökosüsteemi veel sajandeid. Ekspertide hinnangul on see tõsine keskkonnaprobleem, mis kliimamuutuste tõttu võib veelgi süveneda.