Kuhu küll kogu te aeg kaob?

Aja olemuse üle juurdlevad füüsikud aga nende käsitlused ajast ei puuduta neid asju, mida me ise tunneme aega olevat. Sotsioloogide ja psühholoogide jaoks on inimese aeg kaasa antud lõplik ressurss, mille abil me ehitame üles oma sotsiaalseid võrgustikke. Ajauurijad, mitte füüsikud vaid sotsioloog ning psühholoog, Boróka Bó ja Kamila Kolpashnikova kirjeldavadki seda, kuidas käest libisevat aega taas kontrolli alla võtta.