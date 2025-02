Eesti Teadus 2025: edusammud ja kitsaskohad

Teadusaasta kogumikku hakati välja andma 2016. aastal ning nüüd just ilmavalgust näinud aastaraamat on juba neljas, ehk et seda antakse välja iga kolme aasta tagant. Samas leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt pidevalt värsket statistikat, aga lihtsalt sellist sügavamat analüüsi tehakse iga kolme aasta tagant. Kogumiku peamine eesmärk on faktipõhiselt aru saada, milline on Eesti teaduse olukord.