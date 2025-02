NEW SCIENTIST Kuidas Ukraina droonilahingud kujundavad sõja tulevikku?

Ukraina ja Venemaa on nüüdseks juba kolm aastat pidanud seda, mida on nimetatud esimeseks droonisõjaks – mitte esimeseks sõjaks, kus droone kasutati, vaid esimeseks, kus need on olnud lahinguväljal otsustavaks teguriks. Milliseid õppetunde on teised riigid sellest saanud tulevaste sõdade kohta?