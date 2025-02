Muna ja kana küsimus leidis lahenduse: tuleb välja, et kumbki polnud esimene

Fotosüntees on protsess, mille käigus taimed ja vetikad kasutavad päikesevalgust, et muundada süsihappegaas ja vesi energiaks, eraldades kõrvalsaadusena hapnikku. Loomad seevastu kasutavad hapnikku, et muuta tarbitud toit energiaks, eraldades süsihappegaasi – see protsess on tuntud kui aeroobne ainevahetus. Aga kumb tuli enne? Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uus uuring kirjeldab juhuslikku avastust, mis võib viia vastuseni sellele evolutsioonilisele küsimusele.