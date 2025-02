Oma töös uurisid nad, kuidas ettevõtluse ökosüsteem saaks mobiliseerida ja integreerida väliseid ressursse. Kuna nimetatud uuring hõlmas ainult Eesti näitel ühe juhtumi vaatlusi, saab Hakima sõnul sarnasel viisil uurida ka teiste riikide ettevõtluse ökosüsteeme, samuti seda, kuidas virtuaalsete ressursside interaktsioon erineb füüsilistest ressurssidest ja kuidas need mõjutavad EE arengut. Üksikisiku tasandil oleks Hakima hinnangul huvitav uurida, kas virtuaalne osalemine EE-des toob kaasa füüsilise lähenduse või eelistavad virtuaalselt tegutsevad välismaised ettevõtjad jäädagi virtuaalsfääri. «Eelkõige võiksid tulevased uuringud käsitleda välismaiste ettevõtjate üleminekut virtuaalselt füüsilisele suhtlemisele EE-dega,» tõdevad autorid, ühtlasi rõhutades, et edukamad on need ettevõtluse ökosüsteemid, kus sidusus on suurem ja kasutusel on rohkem EE ressursse.