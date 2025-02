Tartu Ülikool tunnustas vabariigi aastapäeva aktusel nelja alustavat teadlast

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk on siiralt rõõmus stipendiaatide üle ning südamest tänulik ülikooli sihtasutusele ja kõigile annetajatele, kes on nendesse väärikatesse fondidesse annetanud. «Tunnustame nende stipendiumide ja auhindadega ühelt poolt noori teadlasi ning teisalt austame ka nende inimeste mälestust ja panust, kelle nime need fondid kannavad,» sõnas Valk. Valk märkis, et ajal, mil riik on tulemusstipendiumide maksmise lõpetanud, on eriti vajalik kõige tublimaid motiveerida. «Seejuures on ülioluline, et ülikooli vilistlased, ettevõtjad ja teised, kellele läheb korda Eesti akadeemiliste tippude toetamine, leiaksid võimaluse annetada ülikooli sihtasutuse fondidesse,» lisas õppeprorektor.