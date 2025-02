TalTechi parimad arendustööd raputavad Eestit heas mõttes

Põlevkivil on palju rohkem kasutusvõimalusi – ja need on ka keskkonnasõbralikud!

2024. aasta võitjaks valis žürii 15 TalTechi teadlase arendustöö, mis lahendab mitmeid olulisi probleeme korraga – aitab leida põlevkivile alternatiivseid, seejuures rohelisemaid kasutusviise, parandada tarneahelate toimimist ja selle kaudu ka riigi julgeolekut. Ühtlasi täidab see Eesti rohe-eesmärke.

TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteaduri Kristiina Kaldase juhitud projekt kannab nimetust «KEROX III – Täiustatud tehnoloogiline platvorm lahustatud karboksüülfraktsiooni ja dikarboksüülhapete saamiseks põlevkivi oksüdeerimise teel». Täpsemalt valmis selle käigus põlevkivist dikarboksüülhapete saamise Kerox tehnoloogia, mis võimaldab Eesti põlevkivist ehk kukersiidist toota kemikaale ilma õli või energia tootmise etapita.

Teadaolevalt ei ole kogu maailmas praegu ühtegi kerogeenipõhist dikarboksüülhapete tootmist, mis teeb selle arendustöö erakordselt innovaatiliseks ja ainulaadseks.

Ainulaadne näidislabor, mis aitab muuta maailma

Teise koha sai arendustöö, mida saab igaüks ka oma silmaga näha – see on TalTechi linnaku mändide asuv Residential DC Innovation Hub, mis eemalt tundub väikese hubase majakesena, aga kus tegelikult teevad TalTechi jõuelektroonikud maailma muutvat teadust. Tegemist on ainulaadse näidislaboriga Residential DC Innovation Hub.

Akadeemik Dmitri Vinnikovi meeskond oma väikese, aga ainulaadse ja üliolulise näidislabori ees 2024. aasta mai lõpus. Foto: TalTech

Akadeemikust jõuelektroonika teadlase Dmitri Vinnikovi ja tema 9-liikmelise meeskonna arendustöö pälvis 2024. aastal suurt tähelepanu nii Eestis kui ka välismaal ning jõudis mitmel korral ka meediasse. «Alalisvoolu innovatsioonikeskuse ametliku avamisega 27. mail 2024 alustasime oma ambitsioonika eesmärgi elluviimist, et muuta TalTechi ja Eestit üheks Euroopa eesrindlikuimaks innovaatoriks hoonete jätkusuutlike elektrifitseerimistehnoloogiate alal,» avaldab Vinnikov.

Tallinn sai TalTechi teadlaste abiga uue sademevee mudeli

Kolmanda koha pälvis projekt, mille eesmärk oli Tallinna linna reovee ühiskanalisatsiooni ja ühisvoolsete piirkondade sademevee valgalade mudeli koostamine, selle kalibreerimine ja valideerimine. See arendustöö annab olulist lisandväärtust infrastruktuuri planeerimisel, aitab tõsta digitaliseerituse taset ja parandada taristu haldamise kvaliteeti. Uurimisrühma juht, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Ivar Annus rõhutas, et koostöö tellija AS Tallinna Vesi ekspertidega oli kogu projekti vältel väga tihe. Teadlased jäid kogu tööga väga rahule, sest tellija hakkas mudelit oma igapäevategevustes kasutama juba enne selle lõplikku üleandmist.

Allikas: TalTech