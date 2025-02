Füüsik selgitab, kuidas Kanada lennuõnnetuses õhusõiduk tagurpidi pöördus

Juhtumi uurimine on veel pooleli, kuid füüsika seisukohalt on olukord selge, märgib Northeasterni Ülikooli (Northeastern University) teadlane. Delta lennu 4819 ümberpaiskumise põhjustas tema sõnul aerodünaamiliste jõudude tasakaalustamatus.

«Põhifüüsika on siin lihtne. Lennuki erinevad jõud peavad olema õigesti tasakaalus, et see saaks sujuvalt lennata, maanduda ja õhku tõusta,» selgitab füüsikaprofessor Arun Bansil artiklis, «kui jõud muutuvad tasakaalust välja mõne lennuki telje suhtes, hakkab lennuk ümber selle telje pöörlema.»