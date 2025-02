MAAILM ON PÄÄSTETUD NASA vähendas ootamatult «linnatapja» asteroidi kokkupõrkeriski pea olematuks

Asteroidi 2024 YR4 kokkupõrkeriski järsk langus saabub vaid mõni päev pärast seda, kui selle riskifaktorit suurendati 1:32 ehk 3,1%-ni. See tõus tegi 2024 YR4-st NASA Maa-lähedaste Objektide Uuringute Keskuse (CNEOS) Sentry riskitabeli ajaloo kõige riskantsema asteroidi. Nüüd, kus kokkupõrkerisk on vaid 1:360 ehk 0,28%, on asteroidi 2024 YR4 ohutase Torino skaalal – mida kasutatakse asteroidide ohtlikkuse kategoriseerimiseks – 1. Torino skaala tase 1 viitab sellele, et «kokkupõrke võimalus on äärmiselt ebatõenäoline ega anna põhjust avalikuks tähelepanuks või mureks».