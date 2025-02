Microsoft teatas, et on leidnud uue lahenduse oma kvantkiibi Majorana 1 juures, mida nimetatakse topoloogiliseks tuumaks (Topological Core). Erinevalt tavapärastest kvantbittidest, mis on valmistatud tuntud pooljuhtidest või ülijuhtivatest materjalidest, kasutab Majorana 1 täiesti uut lähenemist – niinimetatud topokonduktoreid. Need materjalid loovad uue aine olek, topoloogilise oleku, mis erineb traditsioonilisest tahkest, vedelast või gaasilisest olekust.