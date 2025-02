Parem haridus pikendab eluiga – ja šokeerivalt palju

Uuringus leiti, et haridustaseme ja eluea vahel on tugev seos – haritumad inimesed elavad kauem ning saavad paremat arstiabi.

Ameerika Ühendriikides on haridustaseme ja eluea vahelised erinevused viimase 20 aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud. Case Western Reserve’i ülikooli tervisemõõdikute ja hindamise instituudi (IHME) uus analüüs, mis avaldati ajakirjas The Lancet Public Health, näitab, et kõrgharidusega inimeste eluiga on tõusnud 2,5 aasta võrra, ulatudes 84,2 aastani, samas kui ilma keskkooli lõputunnistuseta inimeste eluiga on jäänud 73,5 aastale.