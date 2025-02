Case Western Reserve’i ülikooli keemikud on tuvastanud spetsiifilised markerid, mis võivad sillutada teed uutele vereanalüüsidele haiguste varajaseks avastamiseks. Kuna peaaegu iga haigus on seotud mingil määral põletikuga, kuid praegused vereanalüüsid ei suuda täpselt kindlaks teha, millised organid või koed on mõjutatud, pakub see avastus suurt diagnostilist potentsiaali.