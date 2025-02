Unenäomälu saladus

Miks mõned inimesed mäletavad oma unenägusid paremini kui teised, on endiselt mõistatus. Mõned varasemad uuringud on leidnud, et naised, nooremad inimesed ning need, kellel on kalduvus päevaseks unistamiseks, mäletavad öiseid unenägusid paremini. Kuid teised uuringud pole neid tulemusi kinnitanud.