Unehäiretest saab edaspidi teada, kui magate nendes nutiriietes

Nutikatesse pidžaamadesse integreeritud sensorid on treenitud tehisintellekti algoritmiga, mis suudab eristada kuut erinevat uneseisundit 98,6% täpsusega, ignoreerides samal ajal tavapäraseid liigutusi, nagu külje keeramine. Sensorid on energiatõhusad ja vajavad edukaks õppimiseks vaid väheseid näiteid erinevatest unemustritest.

Teadlased leiavad, et nende nutiriided võiksid aidata miljonitel unehäirete all kannatavatel inimestel jälgida oma und ja selle muutusi elustiili mõjul. Uuring avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.