Belgia merevägi saadab Läänemerd turvama fregati Louise-Marie

Louise-Marie on Karel Doorman-klassi fregatt, mis on ehitatud Hollandis ja kuulub Belgia mereväe koosseisu. Laev on nime saanud Belgia kuninganna Louise-Marie auks ning ristiti ja võeti teenistusse 2008. aastal.

Foto: Niels Johannes / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0